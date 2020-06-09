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Депутат МГД: столичный парламент рассмотрит законопроект о противодействии сниффингу

12:15
  • вторник
  • 09 июня 2020

Это позволит бороться с подростковой токсикоманией

Московская городская дума в ближайшую среду, 10 июня, планирует рассмотреть законодательные инициативы, направленные на борьбу со сниффингом. Об этом сообщила председатель комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Депутат отметила, что парламентарии давно работают над инициативой. Принятие законопроекта позволит эффективнее противодействовать распространению новых форм подростковой токсикомании.

"Защитить детей от вредной информации особенно актуально сейчас, в режиме самоизоляции, когда не всегда есть возможность проследить, какие сайты посещает ребенок", - добавила Гусева.

Кроме того, будет рассмотрен проект изменений в КоАП о штрафах за продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы.

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