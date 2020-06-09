"Все, это конец": раскаявшийся Ефремов готов к реальному тюремному сроку

Ранее артист признал свою вину в аварии

Актер Михаил Ефремов готов к реальному тюремному сроку за ДТП, которое он совершил накануне вечером. Об этом рассказал актер театра "Современник" Иван Стебунов, который оказался на месте аварии.

По словам Стебунова, "никто отмазывать его не собирается". "Ефремов ответит за все, что натворил. Конечно, уже подключилось много народу, ему ищут адвоката. Но он готов к реальному сроку. Он готов ответить", - рассказал Стебунов "Комсомольской правде".

Ефремов, по словам Стебунова, после аварии находился в шоке. "Он сидит, прислонил голову к окну: "Ваня, все. Это конец". Конечно, он осознает свою вину", - отметил актер.

Ранее Михаил Ефремов признал себя виновным после ДТП. Во время происшествия артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, позже он скончался.

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