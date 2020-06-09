ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Все, это конец": раскаявшийся Ефремов готов к реальному тюремному сроку

12:26
  • вторник
  • 09 июня 2020

Ранее артист признал свою вину в аварии

Актер Михаил Ефремов готов к реальному тюремному сроку за ДТП, которое он совершил накануне вечером. Об этом рассказал актер театра "Современник" Иван Стебунов, который оказался на месте аварии.
Устроивший смертельную аварию Ефремов оказался злостным нарушителем ПДД

По словам Стебунова, "никто отмазывать его не собирается". "Ефремов ответит за все, что натворил. Конечно, уже подключилось много народу, ему ищут адвоката. Но он готов к реальному сроку. Он готов ответить", - рассказал Стебунов "Комсомольской правде".

Ефремов, по словам Стебунова, после аварии находился в шоке. "Он сидит, прислонил голову к окну: "Ваня, все. Это конец". Конечно, он осознает свою вину", - отметил актер.

Ранее Михаил Ефремов признал себя виновным после ДТП. Во время происшествия артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, позже он скончался.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.