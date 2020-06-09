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Режиссер Владимир Бортко: Национальное законодательство важнее международного права  

12:21
  • вторник
  • 09 июня 2020

Он поправки одобряет

Режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко рассказал, какие поправки к Конституции считает важными. По его словам, это – упоминание в Основном законе русского народа и закрепление приоритета национального законодательства над международным.

"Наконец-то появилось хотя бы упоминание о русских - чего раньше не было вообще. И непонятно было, кто мы такие, раз в Конституции о нас не упоминается. Второе - это превалирование закона, который принимаю я, мы, здесь и сейчас, над законами, которые принимают они там", - сказал Бортко в интервью kp.ru.

Остальные поправки он считает второстепенными. Пока Бортко не решил, пойдет ли голосовать на участок, или сделает это дистанционно.

Голосование по поправкам к Конституции пройдет в России 1 июля.

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