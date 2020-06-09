Ситуация с коронавирусом в области стабилизируется уже вторую неделю

Подмосковные стационары возвращаются к обычному режиму работы. С 8 июня 10 больниц, ранее перепрофилированных для приема больных с коронавирусом, работают по программе плановой госпитализации.

"Следующая задача Минздрава - это переход аккуратный, постепенный, без ошибок к регулярному оказанию медицинских услуг. Поликлиники, узкие специалисты, стоматологии, стационары, которые ждут пациентов на плановые операции по самым различным заболеваниям, должны быть тщательно подготовлены без каких-либо нарушений", - заявил во время заседания регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что ситуация с COVID-19 в Московской области стабилизируется уже вторую неделю. Объем тестирований на коронавирус за прошлую неделю был увеличен на 20%, ежедневно выявляется 700-800 случаев новых заболеваний, добавил Воробьев.

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