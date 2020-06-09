Собянин рассказал о развитии материально-технической базы Скорой помощи

В столице открыли новое здание подстанции Скорой помощи

На северо-востоке Москвы возвели новое здание подстанции Скорой помощи. Итоги работ во вторник осмотрел Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Площадь трехэтажного комплекса - около 4 тысяч квадратных метров. Там созданы все условия для максимально эффективной и комфортной работы. Установлено новейшее оборудование, есть конференц-зал, комната отдыха. С учётом опыта пандемии смонтированы современные системы обеззараживания автомобилей.

Принимать первые вызовы планируют в сентябре. Трудиться на новой подстанции будут около 200 человек. Сергей Собянин в ходе осмотра здания также рассказал о принимаемых мерах для поддержки работников Скорой помощи.

"Я хочу ещё раз выразить им благодарность за ту подвижническую работу, которую они ведут. В условиях эпидемии мы приняли решение о дополнительном оснащении Скорой помощи современными машинами. Буквально за месяц было поставлено более 260 машин. И ещё вот в ближайшие дни будут поставлены оставшиеся 40 - 300 современных машин. Параллельно мы не останавливали программу модернизации Скорой помощи", - отметил Собянин.

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