Матвиенко призвала развязывать бюрократические "узлы" в вопросах поддержки семей

Госпомощь должна дойти до каждого, кому она предназначена, отметила спикер Совфеда

С нового учебного года вопросы воспитания детей официально становятся признанной государственной задачей. Соответствующий законопроект уже внес в Госдуму Владимир Путин. Об этом на совещании с членами Совета при президенте по поддержке семей сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает "ТВ Центр".

Она напомнила - во всех российских школах сейчас начинается постепенный выход из режима карантина и подготовка к новому учебному году. Организовать очный учебный процесс придется при строгом соблюдении санитарных норм. Говоря о летнем отдыхе, Матвиенко попросила глав регионов оказывать поддержку всем детским лагерям. Также пошла речь о материальной помощи семьям с детьми - немалые средства уже доведены до регионов.

"Теперь нужно не допускать сбоев, делать все, чтобы госпомощь дошла до каждого, кому она предназначена. Из некоторых регионов стали поступать обращения о трудностях при взаимодействии между органами власти, обеспечивающими эти выплаты. Такие бюрократические узлы нужно оперативно расшивать, чтобы люди не тратили свое время, свои нервы на получение положенной им помощи", - отметила Матвиенко.

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