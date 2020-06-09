Ефремову вызвали скорую помощь

Актер пожаловался на проблемы с сердцем

12 лет колонии грозит заслуженному артисту России Михаилу Ефремову. Накануне поздно вечером в центре Москвы он грубо нарушил правила дорожного движения, в результате чего погиб человек. Сам Ефремов в момент аварии был пьян.

Настойчивые звонки по телефону и в дверь, наконец, приносят результат. Хотя до этого стоять в подъезде полицейским пришлось довольно долго. Они должны были доставить Михаила Ефремова на допрос, но тот отказался выходить, сославшись на плохое самочувствие. Он несколько раз вызывал скорую, как сообщается, из-за проблем с сердцем, передает "ТВ Центр".

Около 10 вечера. Смоленская площадь. Камера наблюдения фиксирует: несущийся на большой скорости по свободному Садовому кольцу автомобиль пересекает две сплошные линии, вылетает на встречную полосу и лоб в лоб врезается в другую машину.

Случайные прохожие в шоке - еще немного, и внедорожник мог вылететь на тротуар. Его движение остановил развозной фургон "Лада". За рулем находился 57-летний Сергей Захаров. От страшного лобового удара его зажало в кабине. С тяжелейшими травмами мужчину доставили в институт Склифосовского. Открытый перелом бедра, перелом ребер, черепно-мозговая травма - и это лишь неполный перечень. Всю ночь врачи пытались спасти Сергея. Однако сегодня около пяти часов утра он скончался. В Рязани области у Захарова осталась семья.

Зато не пострадал виновник ДТП Михаил Ефремов. Сотрудники полиции сразу заподозрили у него состояние алкогольного опьянения. Собственно, все признаки были налицо. Несвязная речь, нетвердая походка. Переходя дорогу, Ефремов едва не попал под троллейбус. Впрочем, факт употребления спиртного артист и сам не скрывал.

В свою очередь супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова предположила, что в момент ДТП ее муж мог находиться под воздействием снотворного, которое регулярно принимает. Но медицинское освидетельствование подтвердило - актер был пьян. Первоначально уголовное дело возбудили по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью". Она предусматривает до семи лет лишения свободы. Однако после смерти пострадавшего актеру грозит уже до 12 лет тюрьмы.

Сразу после аварии сын артиста Никита назвал случившееся большой трагедией. И отказался от дальнейших комментариев. Отреагировала и дочь Ефремова Анна-Мария. В соцсети она сообщила, что разочарована в отце и не намерена его покрывать, а также призвала всех не садиться пьяными за руль. Сообщалось, что вместе с Ефремовым в машине находились еще двое пассажиров - актер Иван Стебунов и его супруга. Их действительно видели на месте происшествия, но по словам самого Стебунова, они подъехали позже.

"Произошла действительно настоящая трагедия. Ни меня, ни моей супруги в машине на этот момент не было. Мы нигде, ни в каком баре не отдыхали. Мы поехали с моей женой на место ДТП. После нас через три минуты приехал Сергей Леонидович Гармаш, чтобы хоть как-то с этой ситуацией разобраться. Мы еще не понимали, насколько эта вся ситуация серьезна. Мы приносим соболезнования семье погибшего", - рассказал Стебунов.

Сергей Гармаш, впрочем, не подтвердил, что оказался на месте ДТП чтобы поддержать коллегу по цеху.

- Что произошло?

- Я не в курсе. Я только что проезжал мимо. Все. Я просто проезжал мимо.

- Но вот вы сами как оцениваете то, что он за рулем пьяным оказался?

- Это же не первая ситуация, связанная с Ефремовым.

Ситуация действительно далеко не первая. В 2009 году на своей машине он врезался в другой автомобиль. Двое находившихся в нем мужчин тогда не пострадали. По данным полиции, только с начала этого года он 10 раз привлекался к ответственности за нарушение правил. А скандалы Ефремова на фестивалях, концертах и спектаклях и вовсе трудно сосчитать. Практически все инциденты случались, когда Ефремов находился что называется "подшофе". В недавнем интервью актер так охарактеризовал свое жизненное кредо: "Я - жизнерадостный пьяница. Вот такое название мне нравится очень".

В итоге заявление оказалось очень спорным.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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