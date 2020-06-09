Собянин осмотрел новую подстанцию Скорой помощи на северо-востоке Москвы

Здание построили с учетом современных требований

За последние несколько лет в Москве построено пять подстанций Скорой помощи. Ещё пять находятся в стадии возведения. Об этом сегодня рассказал Сергей Собянин. На северо-востоке мегаполиса он осмотрел новый комплекс для бригад Скорой помощи. Там созданы все условия для максимально эффективной и комфортной работы.

Новое здание подстанции Скорой помощи на северо-востоке Москвы построили с учётом современных требований. Просторный гараж на 20 машино-мест, на въезде - система обеззараживания автомобилей. На первом этаже пост диспетчера. На втором и третьем - конференц-зал, раздевалки и столовая.

"Здесь предусмотрены комнаты отдыха, присутствует мебель. Это кресло-кровать, оно раздвигается, у них же 24 часа смены идут", - рассказал руководитель строительного объекта Павел Кузнецов.

Подстанцию Скорой помощи в этом районе зарыли три года назад. Устарела. Пока велось строительство новой, бригады дежурили на постах в ближайших поликлиниках. Теперь работать станет проще.

"Здесь что очень удобно, здесь напротив подстанции находится стационар, двадцатая больница. В этом плане, коммуникабельности, очень удобно. Все очень быстро, пациента взяли, поставили диагноз, отвезли", - сообщил медбрат выездной бригады Григорий Сердцев.

Звено скорой помощи выдержало огромную нагрузку во время пика эпидемии. Ежедневно бригады выполняли больше 10 тысяч выездов. Кроме оказания помощи на дому и транспортировки в больницы, они доставляли пациентов в амбулатории для проведения компьютерной томографии легких. Мэр Москвы осмотрел новую подстанцию и поблагодарил медиков за проделанную в последние месяцы работу.

"Я хочу ещё раз выразить им благодарность за ту подвижническую работу, которую они ведут. В условиях эпидемии мы приняли решение о дополнительном оснащении Скорой помощи современными машинами. Буквально за месяц было поставлено более 260 машин. И ещё вот в ближайшие дни будут поставлены оставшиеся 40-300 современных машин. Параллельно мы не останавливали программу модернизации Скорой помощи. За последние полгода было построено пять мощных подстанций. Пять ещё находятся в строительстве", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые машины скорой помощи оснащены аппаратами ИВЛ и оборудованием для обеспечения искусственного кровообращения при остановке сердца.

Сергей Собянин поинтересовался у медиков: все ли получают надбавки к зарплате, положенные за работу с больными коронавирусом.

- Как с выплатами? - Все вовремя! - Бригады должны получать и федеральные, и городские выплаты. - Все получаем!

Новая подстанция будет обслуживать несколько районов Северо-восточного административного округа, где проживают полмиллиона человек. Первые вызовы планируют принять в сентябре.

Виктор Прокушев, Владимир Черных, Виктор Мальцев. "ТВ Центр".

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