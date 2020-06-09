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Первый день без самоизоляции: как живет сегодня Москва

15:08
  • вторник
  • 09 июня 2020

Количество людей в общественном транспорте увеличилось

Москва 9 июня вышла из самоизоляции. Горожане получили возможность покинуть квартиры, разумеется, соблюдая необходимые меры безопасности. С утра в метро зафиксировали почти на 100 тысяч больше поездок, чем ещё неделю назад, примерно столько же - на автобусах и троллейбусах, автомобилистов на столичных трассах заметно прибавилось.

После нескольких месяцев простоя первого клиента в салоне красоты встречают, как дорогого гостя. Дезинфицирующие средства, защитные маски и перчатки здесь теперь они на видном месте. Это - атрибут новой реальности. Встрече обоюдно рады. Мастера соскучились по работе, клиенты - по приличному отражению в зеркале.

Жесткие требования Роспотребнадзора - отныне закон для индустрии красоты: дистанция, масочный режим, предварительная запись. В первый же час работы салона - аншлаг. Запись - на несколько дней вперед.

После каждого посетителя - дезинфекция и уборка. Режим самосохранения никто не отменял. Передвигаться по Москве вновь можно свободно: больше не нужен цифровой пропуск ни для машин, ни для жителей.

"9 июня в Московском метро, как и на всем транспорте, отменён режим цифровых пропусков. Уже с утра наши пассажиры пользовались всеми привычными и удобными для них способами оплаты проезда: соцкарты, банковские карты, бумажные носители", - говорит заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

В подземке по-прежнему обязательны маски и перчатки. 12 июня можно будет продлить проездные билеты, срок действия которых совпал с режимом самоизоляции. "В законе" теперь и пенсионеры. Наслаждаясь, ловят солнечный свет. 2,5 месяца без общения. Потому переброситься парой слов с прохожими - одно удовольствие.

Сняты ограничения на работу каршеринга. Арендовать машину в некоторых сервисах уже можно не на 5 суток, как раньше, а на любое время. Возобновили работу научные институты, общественные организации, фотоателье, киностудии, студии звукозаписи, ветклиники. В театрах и цирках артисты уже приступили к репетициям.

К прежней жизни город будет возвращаться в три этапа. Через неделю откроют стоматологические кабинеты, библиотеки, музеи и зоопарки. 16 июня - летние веранды.

"Разрабатываем, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, схему расстановки столов. Ждем наших гостей с большим нетерпением", - говорит гендиректор сети ресторанов Аркадий Погосов.

Стационарные заведения общепита откроются для посетителей 23 июня. Тогда же - ФОКи, фитнес-клубы, спортивные и детские площадки. И сезон навигации.

Анастасия Мартынова, Валерия Дзгоева, Александр Козликин, Сергей Ким, "ТВ Центр".

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