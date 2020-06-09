В Подмосковье остаются подтопленными 180 приусадебных участков

Последствия непогоды устраняют

В Подмосковье продолжают устранять последствия сильнейшего ливня, который обрушился на регион на минувшей неделе. За считанные дни в Московской области выпало почти полторы месячной нормы осадков. Сотрудникам МЧС удалось откачать почти 40 тысяч кубометров воды. При этом почти 180 приусадебных участков, шесть частных домов и один мост всё ещё остаются подтопленными.

Житель подмосковной Опалихи Юрий Снопов показывает последствия проливных дождей, которые шли в столичном регионе всю прошлую неделю. Основой дом сильно не пострадал, признаётся хозяин, но вот сараи и гараж придётся ремонтировать.

У соседей ситуация хуже. Вода в некоторых местах до сих пор стоит на участке. Однако это лучшее из того, что могло произойти, если бы вовремя не прибыли коммунальная и аварийно-спасательная службы.

В посёлке Опалиха ситуация с паводками потихоньку приходит в норму, но всё равно пока приходится передвигаться по участку по такому временному настилу или в резиновых сапогах. Воды ещё много, и здесь практически болото. По словам местных жителей, если бы не своевременная помощь коммунальной службы, то подъём мог бы достичь и уровня первого этажа.

Борис Снопов рассказывает, как несколько часов стоял по пояс в воде, чтобы хоть что-то спасти на участке. Ситуацию осложняли проезжающие по затопленной дороге грузовики, которые поднимали волну.

Воды было столько, что машины в гараже чуть не поплыли, признаётся Борис. Не допустить это удалось в последний момент - прибывшие экстренные службы развернули рукава и начали откачивать воду. Но масштаб подтопления оказался настолько большим, что осушить подтопленные участки в Опалихе удалось только через несколько дней круглосуточной работы.

Из-за проливных дождей из берегов вышли пруды и реки. В Красногорском районе разлившаяся вода перекрыла движение на трассе. За неделю дорогу удалось осушить, но уровень воды в расположенном здесь болоте пока высокий. Поэтому насосная станция продолжает работу, пока не минует угроза нового разлива.

Вода из мест подтопления сбрасывается в ближайшие естественные водоёмы, расположенные ниже уровня разливов. По словам инженеров, здесь пока достаточно одной насосной станции. Но если проливные дожди снова начнутся, наготове вторая помпа.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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