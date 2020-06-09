Избыточные условия исключены после консультаций с предпринимателями

Роспотребнадзор скорректировал требования к работе гостиниц и фитнес-клубов. Методические рекомендации по работе этих организаций доработаны после консультаций с предпринимателями.

"С учетом состоявшихся обсуждений и поступивших предложений Роспотребнадзором <...> методические рекомендации доработаны, утверждены и размещены на официальном сайте Роспотребнадзора", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В доработанном варианте рекомендаций жесткие требования предъявляются к тем отелям, которые приостанавливали свою работу на время действия режима повышенной готовности, введенного из-за коронавируса. В частности, только таким гостиницам придется проводить генеральную уборку помещений с очисткой систем вентиляции. И лишь в этих заведениях персонал должен будет иметь результаты теста на коронавирус.

В новых рекомендациях удалены излишние требования к работе предприятий общепита, бань, саун, спортивных залов – если они есть в гостиницах. Из требований по работе фитнес-клубов исключен пункт о посещении бассейна из расчета на одного человека не менее 10 квадратных метров.Кроме того, исключено требование по обязательному наличию в номере санузла - это актуально для малых гостиниц и хостелов, передает ТАСС.

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