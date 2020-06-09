"Чудовищный случай": Кремль отреагировал на пьяное ДТП Ефремова

В результате аварии погиб человек

В Кремле отреагировали на смертельное ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в данном случае не имеет значения личность виновника аварии.

"Речь идёт о трагическом случае, чудовищном случае, когда пьяный водитель - и неважно, кто он, - устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идёт речь", - заявил он.

Отвечая на вопрос о возможном лишении Михаила Ефремова всех наград и званий, Песков сказал, что в Кремле об этом не думают, сообщает "Интерфакс".

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло накануне поздно вечером на Смоленской площади в Москве. Внедорожник актера вылетел на полосу встречного движения и врезался с автофургон. В момент аварии Ефремов был сильно пьян.

Пострадавший водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее смерть". Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

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