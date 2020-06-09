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Оставайтесь дома: москвичей предупредили о грозе с градом

13:31
  • вторник
  • 09 июня 2020

Предупреждение действует до вечера 9 июня

МЧС рекомендует жителям столичного региона оставаться дома 9 июня. На Москву надвигается гроза с градом и сильным ветром.
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"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:00 мск в Москве местами ожидается дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра порывами до 15 м/с", - сообщили в ведомстве.

Москвичам советуют переждать непогоду дома. Если гроза все же застанет вас на улице, то не стоит укрываться под одиночными деревьями. Владельцам автомобилей напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения , а также об опасности парковки вблизи шатких конструкций.

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