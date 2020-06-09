​Михалкова раскрыла одну из главных причин ухода из "Уральских пельменей"

Роман с коллегой тут ни при чем

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова развеяла слухи о том, что она ушла из "Уральских пельменей" из-за денег и неразделенной любви.

Михалкова покинула знаменитый коллектив в октябре прошлого года. С тех пор поклонники не перестают гадать о причинах ее ухода. И это при том, что сама звезда дала вполне исчерпывающее объяснение - ее профессиональный рост остановился в "Пельменях", она устала играть глупых девочек-припевочек.

"Если собрать все причины моего ухода, то деньги - это только 5% и далеко не решающий фактор. Скажем так, одна из капель, которая переполнила бокал", - рассказала Юлия Михалкова peopletalk.ru.

Звезда читала в СМИ статьи о том, что она якобы питала неразделенную любовь к участнику шоу Дмитрию Брекоткину. "Те, кто знают кухню шоу, могут только посмеяться, потому что для меня Дима невероятно талантливый актер и хороший друг, но не более", - призналась она.

По словам Михалковой, она дружит со многими мужчинами, их отношения ошибочно принимают за роман. Стоит ей сходить с человеком в кино или ресторан, как журналисты тут же пишут о скорой свадьбе.

"Романы у меня, конечно, бывают, как и у всех, только это останется моей маленькой тайной", - сказала артистка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"