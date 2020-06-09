Генпрокурору Украины не хватило зарплаты на ветеринара

Венедиктова пожаловалась, что приходится использовать запасы

Генеральному прокурору Украины не хватает денег на жизнь. Ирина Венедиктова пожаловалась, что ей приходится расходовать запасы – так как надо содержать семью, детей и домашних животных.

"Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тысяч гривен. Это последнее, что я получала. А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. Поэтому я буду использовать запасы", - сказала Венедиктова в интервью агентству "Украинские новости".

Венедиктова стала депутатом от партии Зеленского "Слуга народа" после парламентских выборов в 2019 году. Она возглавляла комитет Рады по вопросам правовой политики. В декабре 2019 года президент назначил Венедиктову временно исполняющей обязанности директора Госбюро расследований, а в марте 2020-го – генпрокурором. Зарплату ей назначили в 38 тысяч гривен (более 1,4 долларов).

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