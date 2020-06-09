Успенская рассказала о депрессии Ефремова на самоизоляции

Актер сидел без дела

Певица Любовь Успенская заявила, что во время карантина актер Михаил Ефремов впал в депрессию. Он поддался своим слабостям и запил, что стало причиной смертельной аварии в Москве.

"Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться без дела. В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось", - написала Успенская в Instagram.

Она подчеркнула, что не пытается защитить друга. Актер допустил ужасную ошибку, и ему придется нести этот крест до конца своих дней. Он сам себя наказал так, как его не накажет ни один суд, уверена Успенская.

"Мы разговаривали буквально на днях, хотя обычно он звонит редко. От этого еще грустнее. Что я не услышала в его голосе, в трубке телефона то, что могла бы... Мне кажется, я могла бы помочь. Вытащить его из депрессии и из того состояния печали, которое, как я понимаю сейчас, его тогда охватило", - сообщила певица.

Она выразила соболезнования родным и близким водителя, который погиб в ДТП с участием актера.

Тем временем СМИ пишут, что домой к Ефремову вызывали скорую помощь. Артист должен был явиться к следователю, но не смог этого сделать из-за плохого самочувствия. По слухам, у него возникли проблемы с сердце. Появилось также сообщение, что он упал в обморок.

Полицейские оцепили дом Ефремова в Казарменном переулке. В дом пускают только жильцов.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. Актер не пострадал. Экспертиза показала, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ефремову, которого отпустили домой под подписку о невыезде, грозит до 12 лет тюрьмы.

Видео момента ДТП с участием автомобиля Ефремова

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