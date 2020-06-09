Попова заявила о снижении числа выявленных случаев COVID-19 в России

Ситуацию глава Роспотребнадзора назвала стабильной

Стабильной назвала ситуацию с коронавирусом в России глава Роспотребнадзора. Число новых регистрируемых случаев заражения COVID-19, по данным Анны Поповой, постоянно снижается.

"На сегодняшний день динамическая ситуация у нас стабильная, постоянное неуклонное снижение ежедневного количества регистрируемых случаев есть", - заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора заявила об этом на совещании с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и членов Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 485 253 случая заражения. Скончались 6 142 пациента. Выздоровели с начала эпидемии 242 397 человек, напоминает ТАСС.

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