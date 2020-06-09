Путину доложили о ситуации с коронавирусом в Ростовской области

Коечный фонд подготовлен

Ситуацию в Ростовской области в том числе и в свете пандемии коронавируса во вторник обсудил Владимир Путин с главой региона Василием Голубевым. Разговор прошёл в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

На стимулирующие выплаты медикам, по словам губернатора, из областного бюджета дополнительно выделили более 130 миллионов рублей. Оперативно был подготовлен коечный фонд. Сейчас занято только 27 процентов мест. По-прежнему специалисты проводят масштабное тестирование - до 4 с половиной тысяч исследований в сутки.

По словам Василия Голубева, за прошедшую неделю обстановка в регионе значительно улучшилась. Это позволило возобновить плановую медицинскую помощь по всем направлениям и снять ряд ограничений.

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