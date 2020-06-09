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Анна Хилькевич решила переименовать свою дочь

14:57
  • вторник
  • 09 июня 2020

Это странная идея, признала звезда

33-летняя актриса Анна Хилькевич, которая воспитывает двух детей, решила внести изменения в свидетельство о рождении младшей дочки. Девочку зовут Мария, но родители хотят называть ее Анной-Марией. 
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Когда двухлетнюю Марию спрашивают, как ее зовут, она отвечает: "Аня". При этом отказываться от своего настоящего имени малышка не хочет. Родители нашли оригинальный выход из этой ситуации. 

"Нам пришла странная мысль - все же добавить к ее имени приставку "Анна". Только вначале чтобы получилось Анна-Мария. Она все равно останется Марией, но опций будет поболее", - написала Хилькевич в Instagram. 

По словам актрисы, они внесут изменения в свидетельство о рождении дочери, когда ЗАГСы откроются после карантина.

- Ну хоть не Санта-Мария, - пишут в комментариях. 

- Крутая идея. 

- А если ребенок через неделю скажет, что она Вера? Потом Надя? А потом Пелагея? Все время менять? Это как-то странно. 

- Делайте как вам нравится! Люди так ограничены, дальше привычного их мир закрыт.

- Вы серьезно? Мне кажется, уйдет индивидуальность... Сегодня я Маша, а завтра непонятно: то ли Маша, то ли Аня, то ли все вместе.

В 2015 году Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. В том же году она родила Арианну. В 2018 году на свет появилась Мария.

Хилькевич сыграла в таких фильмах и сериалах, как "Ёлки", "Звоните ДиКаприо!", "Остров везения", "Универ". 

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