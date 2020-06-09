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Зеленский допустил изменение территории Украины через всенародный референдум

15:02
  • вторник
  • 09 июня 2020

Законопроект опубликовала Верховная рада

Вопрос об изменении территории Украины может быть вынесен на общегосударственное голосование. Об этом сказано в проекте закона, предложенного президентом Владимиром Зеленским. Законопроект опубликован на сайте Верховной рады.
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"Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, XIII Конституции Украины, общегосударственного значения, об изменении территории Украины, о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений", - сказано в документе.

Нельзя выносить на референдум вопросы, противоречащие конституции или нормам международного права. Не могут быть рассмотрены также вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности.

Подобная норма содержалась в законе "О всеукраинском референдуме" от 2012 года. В 2018 году Конституционный суд Украины признал этот закон не соответствующим основному закону страны.

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