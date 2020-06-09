"Прошу вас далеко не уходить": Путин прервал встречу с губернатором

Президент возобновит беседу с Василием Голубевым после международного разговора

Президент России Владимир Путин во вторник прервал рабочую встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым из-за международного телефонного разговора.

"Василий Юрьевич, у меня несколько слов будет еще. Я прошу вас далеко не уходить с рабочего места. Небольшой телефонный разговор международный", - сказал Путин после доклада губернатора. Видео с онлайн-встречи публикует ТВЦ.RU.

"Мы сейчас еще закончим нашу беседу", - пообещал президент.

"Спасибо", - ответил Голубев.

Ранее Путин и Голубев обсудили текущую ситуацию в Ростовской области, в том числе в свете пандемии коронавируса. По словам главы региона, за прошедшую неделю обстановка в регионе значительно улучшилась. Это позволило возобновить плановую медицинскую помощь по всем направлениям и снять ряд ограничений.

На стимулирующие выплаты медикам, по словам губернатора, из областного бюджета дополнительно выделили более 130 миллионов рублей. Оперативно был подготовлен коечный фонд. Сейчас занято только 27% мест. По-прежнему специалисты проводят масштабное тестирование - до четырех с половиной тысяч исследований в сутки.

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