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Рассказавших о домогательствах Соколова студенток хотят наказать

15:22
  • вторник
  • 09 июня 2020

Защита историка переходит в наступление

Бывших студенток историка Олега Соколова хотят привлечь к ответственности за клевету.
Адвокат историка Олега Соколова пожаловался на травлю

По мнению адвоката доцента Александра Почуева, девушки якобы специально начали рассказывать о сексуальных домогательствах и издевательствах Соколова, чтобы ухудшить его положение.

"Показания свидетельниц, которые оклеветали историка Соколова, что он якобы сексуально домогался кого-то - в отношении всех этих лиц поданы заявления о клевете", - заявила защита историка "Интерфаксу".

Почуев также отметил, что линия защиты "может кардинально измениться", к процессу хотят привлечь новых адвокатов, а также обнародовать видео ссор Соколова и Ещенко.

"Видео может показать истинное отношение жертвы к Соколову", - пояснил адвокат.

63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов застрелил из обреза свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко 7 ноября 2019 года.  После этого он попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело аспирантки. Спустя полтора месяца водолазам удалось найти ее ноги. Доцент во всем сознался.

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