В Москве на два дня введут бесплатные парковки

В эти дни машину можно будет оставить на любой улице, включенной в зону парковочного пространства

В Москве 12 и 13 июня парковки станут бесплатными. Такое решение приняли в связи с празднованием Дня России.

"Оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства, в том числе там, где действует тариф 380 рублей в час. Парковки со шлагбаумом работают в обычном, платном режиме", - заявили ТАСС в пресс-службе администратора Московского парковочного пространства (АМПП).

Несмотря на праздник и выходной день, горожан попросили не собираться большими компаниями и не совершать необязательных поездок, отметили в АМПП.

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