ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве на два дня введут бесплатные парковки

15:19
  • вторник
  • 09 июня 2020

В эти дни машину можно будет оставить на любой улице, включенной в зону парковочного пространства

В Москве 12 и 13 июня парковки станут бесплатными. Такое решение приняли в связи с празднованием Дня России.

Почему в Москве решили снять ограничения по коронавирусу
Масочно-перчаточный режим в Москве сохраняется

"Оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства, в том числе там, где действует тариф 380 рублей в час. Парковки со шлагбаумом работают в обычном, платном режиме", - заявили ТАСС в пресс-службе администратора Московского парковочного пространства (АМПП).

Несмотря на праздник и выходной день, горожан попросили не собираться большими компаниями и не совершать необязательных поездок, отметили в АМПП.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Зона платной парковки
Зона платной парковки
Зона платной парковки
Зона платной парковки
Автомобильное движение
Автомобильное движение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.