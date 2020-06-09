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Крым отменяет обязательный карантин для приезжих

15:39
  • вторник
  • 09 июня 2020

Это касается только отдыхающих из российских регионов

Приезжающим в Крым на отдых или по делам россиянам теперь не придется проводить две недели на карантине. Обязательное помещение в обсерватор отменяется решением главы региона Сергея Аксенова.
Гостей Крыма предупредили о карантине за свой счёт

"С 15 июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию республики Крым из других субъектов Российской Федерации. При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа сохраняется, в том числе для въезжающих с территории Украины", - написал Аксенов на своей странице Вконтакте. Также с 15 июня на территории Крыма полностью снимается режим самоизоляции.

Режим повышенной готовности был введен в Крыму из-за угрозы коронавируса с 17 марта. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая. В обсерваторы всех прибывающих в Крым из других регионов России начали помещать с середины апреля. Позже содержание там сделали платным, однако вскоре эту меру отменили.

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