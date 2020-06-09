В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия

За день до смертельного ДТП у мужчины умерла теща

В семье мужчины, погибшего в результате пьяного ДТП, которое накануне в центре Москвы устроил актер Михаил Ефремов, за сутки до трагедии умерла близкая родственница. Речь идет о теще погибшего Сергея Захарова. Женщину еще не успели похоронить.

"Я позвонил близким родственникам, они, наверное, пока в шоке, не отвечают. Бабушка уже в возрасте (мать Сергея). А теперь жена будет хоронить и мать, и мужа", - рассказал РЕН ТВ глава администрации Кузьминского сельского поселения в Рязанской области Александр Гудков.

98-летней матери Захарова пока не сообщили о смерти мужчины из-за опасений, что женщина может не пережить это известие. Гудков также рассказал, что Захаров навещал мать и заботился о ней.

"Отец умер в возрасте около 60 лет, и Сергей рос с матерью. Она ветеран труда, кавалер ордена Ленина, всю жизнь проработала на селе", - рассказал глава сельской администрации.

Видео: репортаж "ТВ Центра" о смертельном ДТП с участием Ефремова

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов готов сотрудничать со следствием и оказать помощь семье водителя, погибшего в ДТП. Об этом сообщил адвокат актера.

Авария произошла минувшим вечером в центре Москвы. Ефремов в состоянии сильного опьянения сел за руль и столкнулся со встречным автомобилем. За жизнь пострадавшего врачи боролись всю ночь, но спасти так и не смогли.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Видео момента ДТП с участием актера Ефремова

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"