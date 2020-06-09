Россияне требуют освободить арестованного после катастрофы в Норильске Старостина

Под петицией уже подписались почти 50 тысяч человек

В интернете требуют снять обвинения с начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина.

Старостин занимал эту должность менее полугода и не мог стать виновником аварии.

"Вместо судебного разбирательства в деле, приплели человека, который выполнял все поручения вышестоящего начальства", - заявил автор петиции.

По данным на 9 июня (16:00 по московскому времени), петицию подписали более 46 тысяч человек из 50 тысяч необходимых.

29 мая из-за разгерметизации резервуара на норильской ТЭЦ-3 произошла утечка дизельного топлива. Порядка 21 тысячи кубометров горючего попали в ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Основная причина аварии - потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

Возбуждены дела по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "Загрязнение вод" и "Халатность".

По делу о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 "НТЭК" Вячеслав Старостин. Ему предъявлено обвинение. На данный момент устанавливаются другие лица, причастные к ЧП.

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