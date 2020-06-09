ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне требуют освободить арестованного после катастрофы в Норильске Старостина

16:09
  • вторник
  • 09 июня 2020

Под петицией уже подписались почти 50 тысяч человек

В интернете требуют снять обвинения с начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина.
Разлившееся в Норильске топливо вышло за пределы бонов

Старостин занимал эту должность менее полугода и не мог стать виновником аварии.

"Вместо судебного разбирательства в деле, приплели человека, который выполнял все поручения вышестоящего начальства", - заявил автор петиции.

По данным на 9 июня (16:00 по московскому времени), петицию подписали более 46 тысяч человек из 50 тысяч необходимых. 

29 мая из-за разгерметизации резервуара на норильской ТЭЦ-3 произошла утечка дизельного топлива. Порядка 21 тысячи кубометров горючего попали в ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.  Основная причина аварии - потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

Возбуждены дела по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "Загрязнение вод" и "Халатность".

По делу о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 "НТЭК" Вячеслав Старостин. Ему предъявлено обвинение. На данный момент устанавливаются другие лица, причастные к ЧП.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Задержанный по делу о разливе нефтепродуктов в Норильске начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин
Задержанный по делу о разливе нефтепродуктов в Норильске начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3
Задержанный по уголовному делу о розливе нефтепродуктов в Норильске начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин
Задержанный по уголовному делу о розливе нефтепродуктов в Норильске начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.