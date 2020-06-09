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Боты Порошенко выжили Зеленского из соцсети Facebook

16:00
  • вторник
  • 09 июня 2020

А на Instagram у президента нет времени

Владимир Зеленский не может пользоваться Facebook: его постоянно атакует "армия ботов" бывшего украинского лидера Петра Порошенко. По словам президента Украины, это преследование началось давно
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"Я не хожу в соцсети. Я принципиально в Facebook не хожу. Это у меня еще с "Квартала", когда армия ботов Петра Алексеевича была направлена против нас. Ну, его или его окружения", — пожаловался Зеленский в интервью "Украинской правде".

Украинский лидер отметил, что новые посты в его аккаунте в Facebook регулярно появляются. Зеленский признал, что иногда их готовит он сам – но чаще это перепечатки сообщений офиса президента.

А вот Instagram Зеленскому нравился. Но в последнее время бывший артист очень занят на посту президента Незалежной – и у него просто не хватает времени.

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