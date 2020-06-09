Названа дата начала туристического сезона в Крыму

Россиян ждут на курортах полуострова уже с 1 июля

Крым откроется для туристов из всех регионов России уже с 1 июля. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава региона Сергей Аксенов. Отели могут уже сегодня начинать продавать путевки. Приезжим не нужно будет две недели проводить в обсерваторе.

"Соответствующий указ будет опубликован сегодня на портале правительства Республики Крым", - написал Аксенов.

Глава региона призвал граждан и руководителей объектов курортной сферы соблюдать все меры безопасности и рекомендации Роспотребнадзора.

Россия постепенно возвращается к обычной жизни. Всё больше регионов ослабляют ограничения, введённые из-за пандемии. В Алтайском крае уже заработали санатории. Курортные зоны, парки и пляжи открылись в Краснодарском крае. Первых посетителей принимают летние кафе. На Азовском море купальный сезон начнётся в конце недели.

Из режима самоизоляции вышли Брянская область и Москва. Ещё накануне Сергей Собянин анонсировал отмену целого ряда мер. И уже сегодня жители столицы могут свободно перемещаться по городу, разумеется, не забывая об основных правилах безопасности.

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