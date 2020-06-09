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Михаила Ефремова принудительно увезли на допрос (видео)

17:08
  • вторник
  • 09 июня 2020

Актер не явился в отделение к назначенному времени

Актера Михаила Ефремова, который накануне устроил смертельное ДТП в центре Москвы, принудительно отвезли на допрос в УВД ЦАО.
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Ефремов должен был приехать в отделение в 11 утра 9 июня, но не сделал этого. Теперь его привезли по постановлению следователя, пишет telegram-канал 112.

Актера вывели из дома в сопровождении полиции. Он был в черной кофте с капюшоном и защитной маске. Понятыми позвали двух продавцов из соседнего магазина, утверждает telegram-канал Mash. По данным РИА Новости, Ефремова уже доставили в полицию, сотрудники МВД начали допрос.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве.  Внедорожник актера вылетел на полосу встречного движения и врезался в автофургон. В момент аварии Ефремов был сильно пьян.

Пострадавший водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

В отношении актера возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

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