Володин рассказал, как нужно наказать Ефремова за пьяное ДТП

В Госдуме пообещали следить за делом актера

До 12 лет лишения свободы грозит актеру Михаилу Ефремову за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы. Накануне вечером автомобиль под управлением артиста вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Его водитель от полученных травм скончался в реанимации. Экспертиза установила, что в момент ДТП актер был пьян. Сейчас подозреваемый дает показания в отделении полиции. Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, "такие лихачи должны быть наказаны по закону, объективно". Он пообещал следить за делом актера.

Под дверью квартиры, где находился Михаил Ефремов, полицейские стояли довольно долго. Им в итоге открыли, а вот побеседовать с заслуженным артистом России они так и не смогли.

Накануне после ДТП на Садовом кольце его отпустили домой. Но второй участник аварии, водитель курьерского автомобиля, 57-летний Сергей Захаров скончался в больнице. По этой причине уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую статью.

Михаила Ефремова необходимо было допросить и доставить в суд, чтобы избрать меру пресечения. Но актёр сначала сослался на плохое самочувствие, высокое давление и боли в сердце. Ему несколько раз вызывали скорую помощь. Врачи, судя по всему, угрозу жизни не нашли, и Михаила Ефремова под конвоем всё-таки вывели из дома.

Кадры, снятые камерой видеонаблюдения. Михаил Ефремов ехал на своем внедорожнике по внутренней стороне Садового кольца. На этом участке дорога уходит правей. Видно, что джип Ефремова сначала перестроился, а потом по прямой просто выехал на полосу встречного движения. Судя по загоревшимся стоп-сигналам, тормозить водитель пытался только непосредственно перед столкновением. Очевидцы знаменитого актёра узнали сразу.

- Вы сами-то понимаете, что произошло? - Да, я вдарился в машину. - Вдарился! Человек сильно пострадал... - Да ладно. - Я его вылечу. - Вы же не доктор. - Зато у меня денег…

Несвязная речь, нетвердая походка. Переходя дорогу, Ефремов едва не попал под автобус. С первого взгляда было понятно, что актёр сильно пьян. Да он и сам этого не скрывал. Складывалось такое впечатление, что актёр мало понимал, что происходит. Он пытался разговаривать и отвечать на какие-то вопросы. Но это давалось ему с трудом.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.

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