Греф на встрече с Путиным сообщил о "достаточно низкой" ставке по ипотеке

Речь идет о средней ставке 7,7% без господдержки

Российская экономика справится с восстановлением после коронавируса лучше европейской или американской. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе встречи с Владимиром Путиным, которая прошла в формате видеоконференции.

Обсуждалась текущая работа Сбербанка, передает "ТВ Центр". Президент поинтересовался, как финансовое учреждение решает стоящие перед ним задачи в сегодняшней непростой ситуации. По словам Грефа, банк с целью успешного преодоления кризиса на 25% снизил объем чистой прибыли и сформировал значительное количество резервов примерно в три раза больше по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, была проведена реструктуризация кредитов юридическим и физическим лицам на сумму более одного триллиона рублей. Глава Сбербанка отметил, что несмотря на все сложности, в июне ситуация складывается лучше, чем предполагалось. Так, растет спрос на ипотечные кредиты.

"Мы не ожидали такого восстановления спроса. Программа, которая была принята под 6 с половиной процентов, мы приняли специальное снижение - 6,4 процента для всех каналов и 6,1 - ипотека через онлайн-каналы. Мы сегодня выдаем 50 процентов всей ипотеки через онлайн-каналы. Без государственной поддержки ставка ипотечного кредита сегодня средняя 7,7 процента, что тоже достаточно низко. В целом я думаю, что мы должны год пройти значительно лучше, нежели мы предполагали", - заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Банк обслуживает большое количество предприятий самых разных отраслей производства, самых разных, от того, как вы это делаете, зависит их экономическое и финансовое самочувствие, это очень важно. Ну и, конечно, работа с гражданами не только по ипотеке, но и по потребительским кредитам – самая большая сеть у Сбербанка. И, конечно, от того, как вы выполняете свои функции, свои задачи, в значительной степени зависит и в прямом смысле этого слова финансово-политическое настроение людей. Потому что от того, как встречают, как провожают в банке, какие сервисы предоставляют, и каким качеством с людьми работают, от этого, конечно, очень многое зависит. Так что Вам всего самого доброго, хочу Вас поблагодарить за то, что было сделано в предыдущий период", - заявил президент России Владимир Путин.

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