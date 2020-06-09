Госдума рассмотрела большой пакет важных законопроектов

В частности, депутаты поддержали смягчение наказания за нетяжкие преступления для беременных

Госдума на пленарном заседании рассмотрела большой пакет важных законопроектов. Об этом сообщает "ТВ Центр". Депутаты приняли во втором - основном - чтении документ, который упрощает получение российского гражданства для всех иностранцев, чьи дети имеют паспорта нашей страны и достигли 18-летнего возраста.

Парламентарии поддержали в первом чтении документ о смягчении наказания за нетяжкие преступления для беременных и женщин с детьми до трех лет. Также нижняя палата одобрила законопроекты об упрощении процедуры маркировки алкогольной продукции, создании государственной информационной системы контроля за оборотом драгоценных металлов и камней. Кроме того, в первом чтении принят документ о совершенствовании процедуры кадастровой оценки.

"У нас сегодня еще рассматриваются вопросы по транспортной тематике. Правительственный закон. И там очень важный момент, который связан с тем, что детей, которые не достигли 16 лет, и они передвигаются на общественном транспорте, и не имеют билета, чтобы кондукторы и контролеры не имели права высаживать с маршрута", - заявил депутат от фракции "Единая Россия" в Госдуме Александр Васильев.

"Мы продолжаем упрощать получение российского гражданства. Мы предлагали это и 20 лет назад, и 30 лет назад. Нулевой вариант - всем, у кого был советский паспорт, поменять на российский. И пусть живут здесь у нас. Мы потеряли огромное количество людей, которые хотели приехать. И здесь бы работали и жили", - сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Есть еще один законопроект. Фракция его поддерживает. Это законопроект, внесенный правительством, это законопроект о торгово-промышленных палатах и развитии малого и среднего предпринимательства", - заявил Сергей Миронов, председатель "Справедливой России".

"Мы обратились к президенту с целым пакетом конкретных мер. Мы на Орловском форуме рассмотрели программу вывода страны из кризиса. Она опубликована 2-миллионным тиражом, здесь есть все основные характеристики, как формировать бюджет развития, какие законы нам дадут возможность обновить технику не только в АПК", - указал Геннадий Зюганов, председатель КПРФ.

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