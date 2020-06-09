В Госдуме потребовали оградить дело Ефремова от "влияния извне"

Никакие связи, звания и заслуги не смягчат наказание

В Госдуме потребовали беспристрастного расследования ДТП с актером Михаилом Ефремовым, в ходе которого погиб водитель курьерской службы.

На расследование дела не должно быть никакого "влияния извне", заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Актерские заслуги и почетные звания тоже не являются смягчающим обстоятельством.

"Мы проследим, чтобы не было попыток каким-либо образом повлиять на следствие <…> Степень его вины определит суд, и сегодня важно сделать всё, чтобы расследование было объективным и не подверженным влиянию извне", - отметил парламентарий.

Он направил запросы в МВД и Генпрокуратуру о необходимости объективного расследования ДТП.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло накануне поздно вечером на Смоленской площади в Москве. Внедорожник актера вылетел на полосу встречного движения и врезался в автофургон. В момент аварии Ефремов был сильно пьян. экспертиза обнаружила у него в крови 2,1 промилле алкоголя – это соответствует выпитой бутылке водки.

Пострадавший водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. На данный момент, полицейские допрашивают актера в УВД ЦАО.

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