ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме потребовали оградить дело Ефремова от "влияния извне"

17:51
  • вторник
  • 09 июня 2020

Никакие связи, звания и заслуги не смягчат наказание

В Госдуме потребовали беспристрастного расследования ДТП с актером Михаилом Ефремовым, в ходе которого погиб водитель курьерской службы.
Работяга с добрым сердцем: что известно о водителе, погибшем в ДТП с Ефремовым

На расследование дела не должно быть никакого "влияния извне", заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Актерские заслуги и почетные звания тоже не являются смягчающим обстоятельством.

"Мы проследим, чтобы не было попыток каким-либо образом повлиять на следствие <…> Степень его вины определит суд, и сегодня важно сделать всё, чтобы расследование было объективным и не подверженным влиянию извне", - отметил парламентарий.

Он направил запросы в МВД и Генпрокуратуру о необходимости объективного расследования ДТП.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло накануне поздно вечером на Смоленской площади в Москве.  Внедорожник актера вылетел на полосу встречного движения и врезался в автофургон. В момент аварии Ефремов был сильно пьян. экспертиза обнаружила у него в крови 2,1 промилле алкоголя – это соответствует выпитой бутылке водки.  

Пострадавший водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. На данный момент, полицейские допрашивают актера в УВД ЦАО.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.