Меркель позвонила Путину

Канцлер и президент обсудили коронавирус

По инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор между канцлером Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным.

Стороны обсудили актуальные вопросы борьбы с пандемией коронавируса, договорились тесно взаимодействовать по линии министерств здравоохранения и других профильных структур

Путин и Меркель также затронули кризисы на Украине, в Ливии и Сирии.

"Президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского комплекса мер", - говорится в сообщении Кремля.

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