В крови Ефремова обнаружили наркотики

А перед ДТП актер выпил бутылку водки

В крови и моче актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы обнаружили следы наркотиков.

Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах напомнил, что наркотики выводятся из организма медленно, поэтому не факт, что Ефремов принял их в злополучный день. По данным telegram-канала "112", речь идет о следах кокаина и каннабиоидов.

Кроме того, результаты медосвидетельствования показали 1,05 миллиграмма алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Это чуть более двух промилле. Такой концентрации алкоголя можно достигнуть, выпив, например, бутылку водки объемом 0,5 или 0,7 литра (в зависимости от массы тела и других факторов).

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