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"Они только притворяются!" Российский шоу-бизнес обвинили в распространении эпидемии

19:30
  • вторник
  • 09 июня 2020

Звездам приходится несладко в период пандемии

Американский стилист Джордж Ровалс, работавший с Аллой Пугачевой, раскритиковал российских звезд за чрезмерную алчность.

Он признался, что его пугают и шокируют высказывания представителей шоу-бизнеса, особенно Иосифа Пригожина и Гогена Солнцева, о своих крайне стесненных обстоятельствах на фоне коронавируса.

"Нищими они только притворяются! А когда набивали себе карманы и брали по сорок тысяч евро за сольный концерт, им было хорошо! Тогда они ни о ком не вспоминали! <…> Они половину России могут накормить", - рассказал Ровалс в интервью изданию "Собеседник".

Стилист объяснил, что российские звезды привыкли жить на широкую ногу и ни за что не платить, но любая работа должна оплачиваться.

"Доставайте из комодов, из кубышек, из подушек, в которых вы храните свои миллионы! Доставайте и тратьте! Вы жадные. У мира эпидемия коронавируса, а у наших звезд – эпидемия жадности", - призвал Ровалс.

Ранее стало известно, что Григорий Лепс, Тимати, Иосиф Пригожин и Леонид Агутин не получат помощь от государства в размере одного МРОТ, так как фирмы, в которых они работают или руководят, не сохранили рабочие места.

В то же время ФНС одобрила заявки на МРОТ Николаю Баскову, Регине Тодоренко и Диме Билану. На последнего, в свою очередь ополчились фанаты из-за чего артисту пришлось объясняться, зачем ему понадобились 12 130 рублей.

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