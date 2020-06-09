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"Мне стыдно": Зеленский покаялся перед народом за антиукраинские шутки

19:19
  • вторник
  • 09 июня 2020

Президент признался в своей неправоте

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему стыдно за антиукраинские шутки, которые он отпускал во время работы в "Квартале 95".

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До избрания президентом Зеленский во время одного из юмористических номеров сказал, что "Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых - готова принять в любом количестве, с любой стороны", пишет РИА Новости.

Глава государства в интервью во вторник пояснил, что эта шутка "была о другом", а "проституткой" Украину он никогда не называл.

"Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял как шутку и сравнение Украины с "проституткой", то за такие вещи мне стыдно. И я неправ. Но шутка была о другом. Шутка была, я считаю, о несамостоятельности финансовой. И это так. Несамостоятельность украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права управлять нами", - сказал Зеленский в разговоре с журналистами "Украинской правды".

Украинский лидер подчеркнул, что никто не хотел никого обидеть. Он также призвал не стесняться ошибок.

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