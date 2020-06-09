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Медведев назвал колоссальной угрозой беспорядки в США

19:48
  • вторник
  • 09 июня 2020

Протесты ведут к нарушению прав многих людей, заявил замглавы Совбеза

Дмитрий Медведев прокомментировал беспорядки в США, которые прокатились по Штатам после убийства чернокожего Джорджа Флойда при задержании полицией.

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Данную тему Медведев затронул на совещании по вопросу разработки концепции общественной безопасности до 2030 года, пишет издание argumenti.ru. По мнению зампредседателя Совета безопасности России, протесты приводят к нарушению прав большого количества людей.

"О том, как может развиваться ситуация в период пандемии, мы с вами все хорошо знаем из СМИ. Достаточно посмотреть на сообщения, которые приходят из США. Причем понятно, чем бы не были продиктованы те или иные события такого рода, они создают колоссальную угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав большого количества людей. Об этом нам нужно помнить при выстраивании собственной политики", - заявил Медведев.

В США с конца мая не утихают протесты, которые начались после убийства Флойда. Акции проходили мирно, но вскоре переросли в беспорядки, грабежи и столкновения с полицией. Участники митингов требуют справедливого расследования резонансного убийства, на акциях также звучат политические и антирасистские лозунги.

Ранее по делу об убийстве Флойда были арестованы четверо полицейских, которые принимали участие в задержании погибшего мужчины.

Видео: репортаж "ТВ Центра" о ситуации в США

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