Ефремову предъявили обвинение после пьяного ДТП в центре Москвы

Его хотят поместить под домашний арест

Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения по делу о ДТП со смертельным исходом.

СК ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время Ефремов уже доставлен в Таганский суд для участия в заседании.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло накануне поздно вечером на Смоленской площади в Москве. Внедорожник актера вылетел на полосу встречного движения и врезался в автофургон. В момент аварии Ефремов был сильно пьян. Экспертиза обнаружила у него в крови 2,1 промилле алкоголя – это соответствует выпитой бутылке водки.

Пострадавший водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.

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