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Ефремову предъявили обвинение после пьяного ДТП в центре Москвы

20:09
  • вторник
  • 09 июня 2020

Его хотят поместить под домашний арест

Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения по делу о ДТП со смертельным исходом.

СК ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время Ефремов уже доставлен в Таганский суд для участия в заседании.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло накануне поздно вечером на Смоленской площади в Москве.  Внедорожник актера вылетел на полосу встречного движения и врезался в автофургон. В момент аварии Ефремов был сильно пьян. Экспертиза обнаружила у него в крови 2,1 промилле алкоголя – это соответствует выпитой бутылке водки. 

Пострадавший водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.

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Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
ДТП с участием актера Ефремова в Москве
ДТП с участием актера Ефремова в Москве
Михаил Ефремов в автомобиле полиции
Михаил Ефремов в автомобиле полиции
ДТП с участием актера Ефремова в Москве
ДТП с участием актера Ефремова в Москве
Михаил Ефремов и инспектор ДПС
Михаил Ефремов и инспектор ДПС
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