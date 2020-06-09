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Москвичам напомнили о правилах посещения салонов красоты в пандемию

20:46
  • вторник
  • 09 июня 2020

Есть несколько ограничений

В экономическом оперштабе Москвы разъяснили жителям столицы правила посещения парикмахерских и салонов красоты, которые возобновили свою работу с 9 июня.
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Посещать салоны можно только по предварительной записи и в средствах индивидуальной защиты – в масках и перчатках.

Точки красоты обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции для свои сотрудников и клиентов, обработку рук антисептиком и измерение температуры, передает ТАСС.

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