Москвичам напомнили о правилах посещения салонов красоты в пандемию

Есть несколько ограничений

В экономическом оперштабе Москвы разъяснили жителям столицы правила посещения парикмахерских и салонов красоты, которые возобновили свою работу с 9 июня.

Посещать салоны можно только по предварительной записи и в средствах индивидуальной защиты – в масках и перчатках.

Точки красоты обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции для свои сотрудников и клиентов, обработку рук антисептиком и измерение температуры, передает ТАСС.

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