Москвичам напомнили о правилах посещения салонов красоты в пандемию

Есть несколько ограничений
В экономическом оперштабе Москвы разъяснили жителям столицы правила посещения парикмахерских и салонов красоты, которые возобновили свою работу с 9 июня.
Посещать салоны можно только по предварительной записи и в средствах индивидуальной защиты – в масках и перчатках.
Точки красоты обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции для свои сотрудников и клиентов, обработку рук антисептиком и измерение температуры, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"