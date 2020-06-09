"Это все, конечно, чудовищно": Ефремова затрясло в зале суда (видео)

Актер впервые прокомментировал произошедшее

Устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов признал свою вину в зале суда.

На соответствующий вопрос журналиста Ефремов ответил утвердительно, кивнув головой.

После актера затрясло, он едва смог совладать с собой. "Это все, конечно, чудовищно произошло", - прокомментировал ситуацию актер и отметил, что согласен на домашний арест.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло накануне поздно вечером на Смоленской площади в Москве. Внедорожник актера вылетел на полосу встречного движения и врезался в автофургон. В момент аварии Ефремов был сильно пьян.

Пострадавший водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура. Следствие просит заключить его под домашний арест.

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