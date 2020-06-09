"Скоро родится еще один малыш": Стриженова вышла замуж

Кольца и платье пара едва успела купить за день до торжества

Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова – Анастасия Стриженова – вышла замуж. Ее избранник Артур сделал предложение девушке еще на Новый год, и только 6 июня пара решилась на бракосочетание.

В разговоре с изданием "Стархит" многодетная мать рассказала о торжестве в условиях пандемии, а также объявила о планах родить еще одного малыша. Сейчас она воспитывает уже пятерых детей.

"Дата нашей свадьбы — 6.06. Вы скажете, мол, несчастливое число? Да нет — для нас все числа счастливые. Расписались мы, кстати, в загсе города Жуковский. Кольца купить не удалось, пришлось буквально за день до торжества заказывать их на одном из сайтов, как и платье. То, которое я очень ждала, пришло не вовремя, и я отправилась на регистрацию в спортивном платье, кедах и фате... Ах, да, забыла про медицинские маски", - рассказала Стриженова.

Однако, по ее словам, самое главное ждет пару впереди. "Мы решились на большой шаг — хотим усыновить ребенка, начать строительство дома. И, наверное, скоро у нас родится еще один малыш... В крестные позову дядю и тетю — телеведущих Александра и Екатерину Стриженовых", - сообщила многодетная мать.

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