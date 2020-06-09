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"Не помню, сколько выпил": видео утреннего допроса Ефремова

23:05
  • вторник
  • 09 июня 2020

Артист был явно в разобранном состоянии

Полиция распространила кадры утреннего допроса актера Михаила Ефремова, по вине которого в ДТП погиб человек.
Михаила Ефремова принудительно увезли на допрос (видео)

Судя по видео, разговор с артистом произошел в квартире. На кадрах можно заметить, что Ефремов сидит на разобранной постели с потерянным видом, пьет воду из бутылки и неохотно отвечает на вопросы.

"Я сейчас не в состоянии говорить. Автоавария чудовищная и поэтому я в шоке <…> Я признаю свою вину, куда я денусь", - заявил Ефремов.

Голос за кадром задал вопрос: "Вы были пьяны. Сколько вы выпили вчера?". Актер ответил: "Вероятно. Не помню. Не хочу с тобой разговаривать".   

Вечером 8 июня пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся автофургоном. Его водитель скончался в больнице.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Сегодня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.

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