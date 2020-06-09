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Петербург накрыл мощный шторм с градом (видео)

22:49
  • вторник
  • 09 июня 2020

Город засыпало кусками льда размером с теннисные мячи

Погода на контрасте. Сегодня в северной столице 32-градусная жара резко сменилась сильным ливнем и мощным градом. Накануне штормовой фронт накрыл Прибалтику и Финляндию, а сегодня под ударом оказались Ленинградская область и Санкт-Петербург. Град ломал ветки на деревьях и  повредил множество автомобилей.

Выйти из машины в такой ситуации в буквальном смысле опасно для жизни. Природа явно перешла в  боевое наступление и устроила настоящий артобстрел ледяными булыжниками.

Мощный шторм с градом налетел  на город внезапно и бушевал около получаса. Деревья от ветра гнулись как удочки.

Город почти мгновенно накрыло белым ковром, но не из снега. Поначалу было даже непонятно, что именно падает с неба. И только когда все стихло, на асфальте остались "сувениры". Это даже не град, а ледяные глыбы размером с теннисные мячи. От удара они разбивали лобовые стекла стоящих машин. Когда люди наконец осмелились выйти из автомобилей - осталось только фиксировать нестраховые случаи.

Погода в Петербурге была сегодня особенно непредсказуема.  32-градусная жара и солнце несколько раз за час менялись сильнейшими ливнями и грозами.

Обширный штормовой фронт подошел к России с северо-запада. Накануне непогода бушевала в Финляндии и Прибалтике.  Досталось и Калининградской области. Почти час города и посёлки засыпало крупными кусками льда.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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