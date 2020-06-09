Назван лучший рок-гитарист всех времен

Это стало для него полной неожиданностью

Британский профильный журнал Total Guitar определил величайшего рок-гитариста всех времен.

В рейтинг вошли 170 музыкантов, играющих в разных стилях жанровой музыки. Победа досталась гитаристу группы Queen Брайану Мэю.

"Я просто потерял дар речи. Для меня это полная неожиданность. И я, конечно, очень тронут тем, что люди так ко мне относятся", - признался Мэй.

Второе место досталось американцу Джими Хендриксу. На третьем расположился Джимми Пейдж из Led Zeppelin, на четвертом -Эдди Ван Хален из Van Halen, а на пятом – Эрик Клэптон из Yardbirds и Cream.

Сам Мэй считает номером один Джими Хендрикса и называет его своим главным учителем.

"Для меня это какой-то супермен. Как будто он с другой планеты, думаю, мне никогда не понять, как у него получалось так играть", - отметил гитарист.

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