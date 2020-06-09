ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд арестовал Ефремова по делу о пьяном ДТП

21:42
  • вторник
  • 09 июня 2020

Актер не возражал

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения актеру Михаилу Ефремову.

Залуженного артиста России отправили под домашний арест до 9 августа 2020 года.

Ранее о домашнем аресте просило следствие, сославшись на то что Ефремов нарушил подписку о невыезде после ДТП и не появился по адресу регистрации в Плотниковом переулке Москвы. Сам Ефремов признал свою вину и не возражал против такой меры пресечения.

"Все это, конечно, чудовищно произошло. Мы поговорили со Следственным комитетом, я согласен на домашний арест",- сказал актер в зале суда.

Вечером 8 июня пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся автофургоном. Его водитель скончался в больнице.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Ефремов в суде
Михаил Ефремов в суде
Момент ДТП с участием Михаила Ефремова
Момент ДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов и инспектор ДПС
Михаил Ефремов и инспектор ДПС
ДТП с участием актера Ефремова в Москве
ДТП с участием актера Ефремова в Москве
Михаила Ефремова увозят на допрос
Михаила Ефремова увозят на допрос
ДТП с участием актера Ефремова в Москве
ДТП с участием актера Ефремова в Москве
Погибший в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергей Захаров
Погибший в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергей Захаров
Михаил Ефремов под конвоем полиции
Михаил Ефремов под конвоем полиции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.