Суд арестовал Ефремова по делу о пьяном ДТП

Актер не возражал

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения актеру Михаилу Ефремову.

Залуженного артиста России отправили под домашний арест до 9 августа 2020 года.

Ранее о домашнем аресте просило следствие, сославшись на то что Ефремов нарушил подписку о невыезде после ДТП и не появился по адресу регистрации в Плотниковом переулке Москвы. Сам Ефремов признал свою вину и не возражал против такой меры пресечения.

"Все это, конечно, чудовищно произошло. Мы поговорили со Следственным комитетом, я согласен на домашний арест",- сказал актер в зале суда.

Вечером 8 июня пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся автофургоном. Его водитель скончался в больнице.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

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