"Других ответственности учил": какое наказание ждет Ефремова за пьяное ДТП

Смертельное ДТП, спровоцированное Михаилом Ефремовым, обсудили в программе "События. 25-й час"

Какие последствия ждут известного артиста за езду в нетрезвом виде, помимо уголовного наказания? Будет ли он приговорен к тюремному заключению? И насколько адекватны высказывания об ответственности близких Ефремова, его друзей или даже полиции за пьяную езду актера?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

"Михаил Ефремов не в таксопарке работал, чтобы медицинская комиссия допустила его до руля. Это его собственное пожелание и возможность. Он гражданин ответственный, других граждан ответственности учил. И про роковую слабость нам известно. Но все это, по моему мнению, никакого значения для рассмотрения этого случая не имеет. В общественное мнение уже брошена фраза Ефремова, которую он произнес, едва выйдя из машины – у меня много денег, может, я как-то исправлю. Есть вещи, которые невозможно исправить", - рассказал он.

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