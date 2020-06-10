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Без интернета и общения со СМИ: условия домашнего ареста Ефремова

08:07
  • среда
  • 10 июня 2020

В случае нарушения условий меру пресечения могут изменить на арест

Актеру Михаилу Ефремову, которого суд накануне отправил под домашний арест, запрещено покидать место жительства, пользоваться интернетом, а также любыми средствами связи. Об этом сообщил глава пресс-службы управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков.
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Кроме того, согласно условиям домашнего ареста, артисту запрещено общаться со СМИ, разговаривать можно только с близкими родственниками, а также следователями, адвокатами и сотрудниками ФСИН.

"С целью осуществления контроля за соблюдением Ефремовым возложенных судом запретов к нему будут применены технические средства контроля", - приводит слова Цыганкова АГН "Москва". Также сообщается, что на актера наденут электронный браслет.

Напомним, Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа 2020 года. Актер совершил ДТП, выехав на встречную полосу и врезавшись в фургон. Его водитель погиб. Сам Ефремов свою вину признал.

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