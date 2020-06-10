Назван главный способ защиты от COVID-19 в летних кафе и ресторанах

16 июня в Москве откроют летние террасы
Главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин призвал россиян соблюдать социальную дистанцию на летних верандах ресторанов и кафе.
Ломакина спросили, как уберечься от коронавируса на открытом воздухе. "Самое главное - соблюдение социальной дистанции, - цитирует специалиста РИА Новости. - Шансов заразиться на открытом воздухе меньше, однако в случае массового скопления на улице шансы "поймать" COVID повышаются".
С 16 июня в Москве заработают летние веранды питейных заведений. С 23 июня кафе и рестораны откроют свои основные помещения.
Напомним, что со вторника, 9 июня, в столице отменили всеобщий режим самоизоляции и цифровых пропусков. Салоны красоты, ветеринарные клиники, агентства по трудоустройству и фотоателье открыли свои двери для клиентов.
Согласно последним данным, свыше 7,3 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусной инфекцией, более 413 тысяч скончались.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"