Назван главный способ защиты от COVID-19 в летних кафе и ресторанах

16 июня в Москве откроют летние террасы

Главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин призвал россиян соблюдать социальную дистанцию на летних верандах ресторанов и кафе.

Ломакина спросили, как уберечься от коронавируса на открытом воздухе. "Самое главное - соблюдение социальной дистанции, - цитирует специалиста РИА Новости. - Шансов заразиться на открытом воздухе меньше, однако в случае массового скопления на улице шансы "поймать" COVID повышаются".

С 16 июня в Москве заработают летние веранды питейных заведений. С 23 июня кафе и рестораны откроют свои основные помещения.

Напомним, что со вторника, 9 июня, в столице отменили всеобщий режим самоизоляции и цифровых пропусков. Салоны красоты, ветеринарные клиники, агентства по трудоустройству и фотоателье открыли свои двери для клиентов.

Согласно последним данным, свыше 7,3 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусной инфекцией, более 413 тысяч скончались.

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