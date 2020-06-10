Патрушев: Запад хочет "раскачать" Россию через подконтрольные НКО

Активно используется интернет и зависимые СМИ

Разветвленная сеть подконтрольных неправительственных организаций и СМИ – тот инструмент, с помощью которого Запад пытается "раскачать" ситуацию внутри России. О методах, которые используют "партнеры" Москвы, рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Постоянно активизируется деятельность, ориентированная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране. С этой целью на российской территории создается разветвленная сеть иностранных некоммерческих НПО и зависимых от них отечественных общественных структур для реализации так называемых демократических программ и проектов, отвечающих интересам западных государств", - пояснил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

По словам секретаря Совбеза, для влияния на суверенные государства страны Запада уже много десятилетий используют обширный инструментарий. Сначала идет информационно-пропагандистское и политико-дипломатическое давление. Если же руководство страны не корректирует свой курс в нужном ключе, в действие вступают сценарии организации смены власти путем инициирования якобы стихийных народных выступлений, добавил Патрушев.

Активно использует Запад также интернет и подконтрольные СМИ. В стратегических документах Россия обозначена как враг, образ врага формируется и у общественности. Подконтрольные СМИ и соцсети используются для дискредитации руководства нашей страны, институтов власти и патриотически настроенных политических лидеров, отметил Патрушев.

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